Волонтери просять харків'ян приносити в госпіталь новорічні прикраси
14:39, 26 грудня 2017Суспільство
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Таким чином волонтери хочуть створити новорічний настрій у бійців АТО, які лікуються в госпіталі.
Волонтери хочуть створити святковий настрій бійцям АТО в госпіталі / Facebook Ukraine Folk
Для створення святкового настрою у бійців, пацієнтів Військово-медичного клінічного центру Північного регіону, волонтери «Сестра милосердя АТО/ Харків» планують прикрасити палати новорічними прикрасами.
Читайте такожДо Дня Збройних сил України харківський військовий госпіталь отримав допомогу від компанії "Здоров'я"На своїй сторінці в соцмережі Facebook волонтери просять харків'ян приносити в госпіталь ялинкові іграшки, гірлянди та інші новорічні прикраси.
Крім цього, за словами волонтерів, бійці зрадіють найпростішим частувань: сала, ковбаси, оселедця, фруктів і солодощів.
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