Волонтери просять харків'ян приносити в госпіталь новорічні прикраси

Для створення святкового настрою у бійців, пацієнтів Військово-медичного клінічного центру Північного регіону, волонтери «Сестра милосердя АТО/ Харків» планують прикрасити палати новорічними прикрасами.

Читайте такожДо Дня Збройних сил України харківський військовий госпіталь отримав допомогу від компанії "Здоров'я"На своїй сторінці в соцмережі Facebook волонтери просять харків'ян приносити в госпіталь ялинкові іграшки, гірлянди та інші новорічні прикраси.

Крім цього, за словами волонтерів, бійці зрадіють найпростішим частувань: сала, ковбаси, оселедця, фруктів і солодощів.