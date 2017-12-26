Кіберполіція заблокувала понад тисячу "груп смерті" у соцмережах – Князєв

Кіберполіція заблокувала понад тисячу так званих "груп смерті" у соціальних мережах.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив голова Національної поліції Сергій Князєв.

"Хочу згадати нашу реакцію щодо злочинів, об'єктами яких стали в основному неповнолітні громадяни нашої держави. Так звані групи "Синій кіт" та інші", - сказав Князєв.

"Діти - найбільш уразливі у нашому суспільстві. І ті дії, які проводила кіберполіція разом з іншими кримінальними підрозділами, унеможливили, мінімізували людські втрати, в першу чергу серед дітей", - зауважив він.

"Ми заблокували понад тисячу таких "груп смерті" у соціальних мережах, і ця проблема майже зникла на сьогоднішній день", - запевнив Князєв.

Як відомо, за непідтвердженими офіційно даними, закриті для широкого доступу "групи смерті" в соціальних мережах, наприклад "ВКонтакте", мають відношення до спонукання неповнолітніх здійснювати самогубства.