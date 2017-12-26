Цього року засудили 53 поліцейських - Князєв
18:50, 26 грудня 2017Суспільство
241
Сергій Князєв не уточнив, за які саме злочини засуджені співробітники поліції.
Князєв заявив, що це "процес самоочищення" / фото УНІАН
У 2017 році повідомили про підозру 337 співробітникам Національної поліції України, 53 із них – були засуджені, повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв, як пише "Радіо свобода".
«20% з них (засуджених – ред.) – це керівники. Маємо такі цифри, і ми не ганьбимося тим, що самоочищаємося», – сказав Князєв.
Читайте такожКнязєв назвав кількість поліцейських, які загинули під час спецоперацій цього року
Він не уточнив, за які саме злочини засуджені співробітники поліції.
У жовтні прокуратура Києва повідомила про підозру одному з керівників відділу кримінальної поліції Деснянського райуправління поліції Києва за фактом сприяння викраденню бізнесмена і вимагання 500 тисяч гривень за його звільнення.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter