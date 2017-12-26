Цього року засудили 53 поліцейських - Князєв

У 2017 році повідомили про підозру 337 співробітникам Національної поліції України, 53 із них – були засуджені, повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв, як пише "Радіо свобода".

«20% з них (засуджених – ред.) – це керівники. Маємо такі цифри, і ми не ганьбимося тим, що самоочищаємося», – сказав Князєв.

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Він не уточнив, за які саме злочини засуджені співробітники поліції.

У жовтні прокуратура Києва повідомила про підозру одному з керівників відділу кримінальної поліції Деснянського райуправління поліції Києва за фактом сприяння викраденню бізнесмена і вимагання 500 тисяч гривень за його звільнення.