Цього року засудили 53 поліцейських - Князєв

18:50, 26 грудня 2017
Суспільство
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Сергій Князєв не уточнив, за які саме злочини засуджені співробітники поліції.

Князєв заявив, що це

У 2017 році повідомили про підозру 337 співробітникам Національної поліції України, 53 із них – були засуджені, повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв, як пише "Радіо свобода".

 

«20% з них (засуджених – ред.) – це керівники. Маємо такі цифри, і ми не ганьбимося тим, що самоочищаємося», – сказав Князєв.

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Він не уточнив, за які саме злочини засуджені співробітники поліції.

У жовтні прокуратура Києва повідомила про підозру одному з керівників відділу кримінальної поліції Деснянського райуправління поліції Києва за фактом сприяння викраденню бізнесмена і вимагання 500 тисяч гривень за його звільнення.

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Теги: #Князєв про Нацполіцію#засуджені поліцейські