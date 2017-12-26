Справи про вбивства Окуєвої, Шаповала і Махаурі не є безперспективними - Князєв

У поліції заявляють, що кримінальні справи про вбивства учасниці антитерористичної операції Аміни Окуєвої, керівника спеціального резерву Головного управління розвідки Міноборони Максима Шаповала та громадянина Грузії Тимура Махаурі (Алі Тімаєва) не є безперспективними.

Читайте такожПоліція відзвітувала, що не встановила убивць ОкуєвоїЯк передає кореспондент УНІАН, про це голова Національної поліції Сергій Князєв сказав на прес-конференції у відповідь на прохання журналістів повідомити про етапи розслідування справ про вбивства Окуєвої, Шаповала, Махаурі (Алі Тімаєва) та вибуху біля одного з телеканалів, під час якого постраждав народний депутат Ігор Мосійчук.

"Я хочу запевнити вас, що у більшості цих правопорушень слідство активно наближається до тих моментів, коли ми зможемо щось констатувати позитивне для нашого суспільства. Але розголошувати цю історію я не маю права", - зазначив Князєв.

Він запевнив, що поліція активно працює над розкриттям цих убивств.

"Я хочу, щоб ви мене почули, що ми активно розслідуємо ці правопорушення. І вони не є безперспективні", - додав Князєв.

Як повідомляв УНІАН, керівник спецрезерву Головного управління розвідки Міноборони Шаповал загинув 27 червня у Києві внаслідок вибуху автомобіля. У поліції подію кваліфікували як теракт. За даними прокуратури, Шаповал був командиром першої групи спецназу, яка звільняла Донецький аеропорт в 2014 році.

8 вересня у центрі Києві наслідок вибуху легкового автомобіля загинув громадянин Грузії Тимур Махаурі. В СБУ повідомили, що справжнє ім'я чоловіка, який загинув - Алі Тімаєв, який боровся з «путінським» режимом. Також в машині перебувала жінка, якій відірвало ногу, і дитина. Поліція відкрила провадження за ст. 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство").

30 жовтня автомобіль добровольців АТО Окуєвої та її чоловіка Адама Осмаєва, колишнього командира міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва, обстріляли на залізничному переїзді в селищі Глеваха Київської області. Окуєва загинула, її чоловік дістав поранення.