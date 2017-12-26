Сирени у Львові: винуватця обіцяють знайти до четверга

Одні налякалися, інші взагалі не чули. Несподівано у понеділок ввечері у місті запрацювала сирена оповіщення. У Львівській облдержадміністрації повідомили – тривожний сигнал пролунав безпідставно. Тому за цим фактом розпочали службову перевірку, як повідомляє Zaxid.net.

Сирени спрацювали близько о пів на одинадцяту вечора. Деяких львів’ян стривожили вони не на жарт.

«В центрі ми живемо, дуже страшно було. Включили телебачення. Там нічого не показували – нам це ще страшніше стало від того, що ти не знаєш, що робити. Зайшли у Facebook, згодом трошки заспокоїлись», – пригадує львів’янка.

У Facebook з’ясувалось, що не у всіх районах міста пролунала сирена. Начальник управління оперативно-чергової служби облдержадміністрації повідомив, що автоматизована система оповіщення облаштована так, що без втручання людини увімкнути її неможливо.

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«Там стоїть ряд запобіжних заходів, не виконавши певної процедури, певного алгоритму, включити систему неможливо. Ми не виключаємо ніяких факторів, зокрема і технічні причини і суб’єктивні причини. Для цього зараз проводиться розслідування комісією, яка створена за наказом голови державної обласної адміністрації», – сказав начальник управління оперативно-чергової служби Львівщини Микола Сень.

У Львові є п’ять автоматичних телефонних станцій, які забезпечують зв’язок до самих сирен. Належать вони «Укртелекому». У компанії вже заявили – їхні працівники не причетні до несанкціонованого оповіщення.

«Після того, як це сталося, ми перевірили з спеціалізованою охороною, чи було якесь проникнення на територію АТС, які забезпечують безпосередньо зв'язок. А це 5 АТС, з яких відходять канали зв'язку до цих сирен. Жодних втручань не було, і це підтвердила і комісія МВС», – пояснив речник ПрАТ «Укртелеком» Михайло Шуранов.

Спеціальна комісія при облдержадміністрації з’ясовує також, чому оповіщення чули не всюди. Результати мають повідомити вже в четвер. Тим часом львів’яни не готові сказати, що ж потрібно робити під час тривожного сигналу.