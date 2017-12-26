В усьому Львові через збій системи пролунали сирени
01:49, 26 грудня 2017Інциденти
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За попередньою інформацією, сталось несанкціоноване увімкнення апаратури Укртелекому, через що жителі міста були спантеличені сигналом сирен.
Сирени пролунали на весь Львів / Фото lviv.tv
У Львові ввечері 25 грудня спрацювали сирени. Їхнє звучання було чутно по всьому місту.
«За попередньою інформацією, сталось несанкціоноване увімкнення апаратури Укртелекому. Зараз на місце збирають спеціалістів та з’ясовують причини ситуації», — повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міськради.
Станом на 23 годину вечора підтверджено інформацію про несанкціонований запуск. Проводиться розслідування, викликано спеціалістів Укртелеком.
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