Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО терміново вилітає в зону стихійного лиха на Волинь.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України, уряд створив оперативний штаб з ліквідації наслідків негоди у Волинській області, який очолила Ю.ТИМОШЕНКО.

Сьогодні орієнтовно на 19.00 заплановане позачергове засідання Кабміну з питань ліквідації наслідків буревію.

Як повідомляв УНІАН, на Волині через негоду знеструмлені десятки населених пунктів. 10 червня ввечері у Камінь-Каширському, Любешівському, Любомльському, Ратнівському і Шацькому районах Волинської області внаслідок грозового дощу та шквалистих поривів вітру були частково пошкоджені дахи приватних житлових будинків і об’єктів соціально-побутової сфери.