Обмін полоненими перенесли на 14:00 - ЗМІ

Обмін відбудеться не раніше 14:00, повідомляє «Громадське». Також на час процедури обміну полонених в районі КПВВ повністю відключать інтернет.

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В даний час КПВВ не працює, рух громадського транспорту через лінію зіткнення призупинено.

Як повідомляв УНІАН, радник президента України Юрій Бірюков зазначав, що процес обміну полоненими повинен початися опівдні.