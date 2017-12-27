Обмін полоненими перенесли на 14:00 - ЗМІ
12:51, 27 грудня 2017Суспільство
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На час процедури обміну полонених в районі КПВВ "Майорське" повністю відключать інтернет.
Обмін полоненими перенесли на 14:00 \ Фото: InsideDonetsk
Обмін відбудеться не раніше 14:00, повідомляє «Громадське». Також на час процедури обміну полонених в районі КПВВ повністю відключать інтернет.
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В даний час КПВВ не працює, рух громадського транспорту через лінію зіткнення призупинено.
Як повідомляв УНІАН, радник президента України Юрій Бірюков зазначав, що процес обміну полоненими повинен початися опівдні.
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