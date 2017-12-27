43 людини, яких мали передати бойовикам, не приїхали на обмін

14:33, 27 грудня 2017
Суспільство
1671

З тих, хто приїхав, близько 15 осіб відмовляються повертатися на підконтрольну бойовикам територію.

Фото: InsideDonetsk

43 людини, які мали бути серед 306 утримуваних з української сторони, відбули покарання і були звільнені з-під варти, тому не приїхали на обмін. Про це Громадському повідомила Уповноважена Ради в прав людини Валерія Лутковська.

Читайте такожЗ’явилися перші фото з обміну полоненими в Донецькій областіТакож є частина людей, які приїхали на обмін, але відмовляються повертатися на підконтрольні бойовикам території Луганської і Донецької областей. Їх близько 10-15 осіб. Лутковська зазначила, що кожного з них будуть запитувати у присутності представників Червоного Хреста, чи хоче він повертатися на непідконтрольні Україні території.

Як повідомляв УНІАН, приблизно о 14:00  в Донецькій області почався обмін заручниками.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Обмін полоненими на Донбасі
Теги: #процес обміну полоненими#не приїхали обмін