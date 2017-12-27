Знищення окупантами Ханського палацу в Криму у Мінкульті назвали порушенням міжнародних конвенцій

Міністр культури України Євген Нищук наголошує, що Росія порушує не лише права України, але усі міжнародні конвенції, проводячи "реставрацію" Ханського палацу в окупованому Бахчисараї (Крим).

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав під час міжнародної конференції "Крим 2014-2017: анексована культура".

Говорячи про події довкола Ханського палацу, Нищук нагадав, що там здійснюється так звана "реставрація", і "от-от постане "оновлений" палац".

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"Натомість, думаю, за спиною будуть паралельно показуватися фотографії, де практично йде підміна всіх понять цивілізованої реставрації. Де просто заливають бетоном те, що має бути навпаки реставроване: автентичні дерев'яні балки, черепиця", - сказав міністр.

Він наголосив, що саме завдяки цим елементам Ханський палац у 2013 році було включено до номінаційного досьє України для попереднього включення у список ЮНЕСКО.

Як підкреслив Нищук, йдеться не лише про порушення прав Держави Україна. "Це порушення усіх міжнародних конвенцій державою, яка здійснила анексію, яка окупувала територію, і яка, зрештою, за міжнародним правом має робити все, щоб зберегти на той час, до будь-яких судових процесів чи до будь-яких політичних рішень, має зберегти всі ті об'єкти й ті елементи, які належать світовому надбанню", - сказав Нищук.

Як повідомляв УНІАН, російська фірма під час "реставрації" Ханського палацу демонтувала і знищила конструктивні елементи історичної будівлі.

За інформацією колишнього голови Республіканського комітету АРК у справах міжнаціональних відносин і депортованих громадян Едема Дудакова, який побував на місці проведення робіт, "реставратори" знищили всі балки, які є об'єктом культурної спадщини, частину з яких було вивезено, частину – розпиляно.

За словами Дудакова, за даними інституту "УкрНДІпроектреставрація", потрібно було замінити лише чотири балки, а "реставратори" замінили 100%. Проект реставрації підготувала фірма "Кірамет" із Сімферополя, генпідрядник – московська Atta-group. Обидві фірми не мають досвіду в сфері реставрації.