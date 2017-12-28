Марина Порошенко та Валентин Резніченко відкрили перший в Україні інклюзивно-ресурсний центр для особливих дітей

Перша леді країни Марина Порошенко та голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко відкрили унікальний Інклюзивно-ресурсний центр, де надаватимуть психолого-педагогічну підтримку дітям з особливими потребами. Центр було створено на базі школи в Солоному на Дніпропетровщині. Про це повідомляє прес-служба облдержадміністрації.

«Саме інклюзивна система освіти дає дитині можливість розвиватися, адаптуватися до суспільства. Сьогодні в Солоному відкриваємо перший Інклюзивно-ресурсний центр в Україні. Це приклад того, що створити сучасний простір для особливих дітей реально навіть за короткий проміжок часу. Вже з 1 вересня 2018 року подібні Центри мають запрацювати по всій країні. Вони будуть надавати послуги, використовуючи світові методики». - зазначила Марина Порошенко.

Інклюзивно-ресурсний центр, який не має аналогів в Україні, облаштовано за європейськими стандартами. У Центрі – три кімнати для індивідуальної роботи, ще одна – для групових занять. Тут особливі школярі займатимуться з логопедом, дефектологом, психологом та корекційними педагогами. Задля фізичного розвитку дітей у приміщенні облаштували кімнату лікувальної фізкультури. Спортивні заняття проводитиме лікар-реабілітолог. Ресурсна кімната розділена на кілька зон: корекційно-розвиткову – для занять з вузькопрофільними спеціалістами та соціально-адаптаційну – для здобуття побутових навичок.«Родзинка» новоствореного Інклюзивно-ресурсного центру – інтерактивна підлога. За допомогою сучасних цифрових технологій зображення відбивається на долівці і створює віртуальний «килим».

В основі архітектури центру – безбар’єрність. Діти з обмеженими можливостями мають свободу в переміщенні. Ознака доступності – відсутність сходів та порогів, вхідні двері відчиняються автоматично під час натискання на кнопку. В ІРЦ надаватимуть послуги дітям з різними порушеннями віком від 2 до 18 років, які мешкають у Солонянському районі. На сьогодні таких – майже 80.

«Завдяки децентралізації, яку ініціював Президент України Петро Порошенко, школи Дніпропетровщини реконструюємо відповідно до вимог особливих дітей. Робимо навчальні заклади такими, щоб діти з інвалідністю могли здобувати знання разом з однолітками. Нині в регіоні вже 150 інклюзивних навчальних закладів, які відвідують близько 480 учнів. Цьогоріч у школах облаштували більше півсотні медіатек та 18 ресурсних кімнат»,– розказав голова ДніпроОДА Валентин Резніченко.

Першу в Україні ресурсну кімнату відкрили в цьому році на реконструйованій Петриківській школі. Дніпропетровщина входить до п'ятірки регіонів, де системно впроваджується інклюзивна освіта. Область працює над створенням в школах освітнього середовища для особливих дітей. Цей проект - частина соціальної програми голови Благодійного Фонду Порошенко, дружини Президента України Марини Порошенко.