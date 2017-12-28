В Ірпені на сесії міськради гімн України перервали російським
Мер Ірпеня звинуватив опонентів в інциденті з гімном у міськраді Ірпеня.
Сьогодні під час сесії Ірпінської міської ради гімн України було перервано вставкою з російського гімну. Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер Ірпеня Володимир Карплюк.
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За його словами, опоненти міської влади підмінили флешку з гімном, щоб спровокувати конфлікт.
"Ми вже подаємо відповідне звернення до СБУ, адже за цією провокацією можуть стояти сепаратисти, які прикриваються гучним словом "активіст", - йдеться у його повідомленні.
Нагадаємо, мер Ірпеня підозрюється у створенні, керівництві злочинною організацією, заволодінні чужим майном в особливо великому розмірі й підробленні документа.
Також Карплюка підозрюють у придбанні фірми з метою прикриття незаконної діяльності.