В Ірпені на сесії міськради гімн України перервали російським

13:45, 28 грудня 2017
Суспільство
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Мер Ірпеня звинуватив опонентів в інциденті з гімном у міськраді Ірпеня.

Наш гімн було перервано російським / фото facebook.com/Володимир-Карплюк

Сьогодні під час сесії Ірпінської міської ради гімн України було перервано вставкою з російського гімну. Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер Ірпеня Володимир Карплюк. 

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За його словами, опоненти міської влади підмінили флешку з гімном, щоб спровокувати конфлікт. 

"Ми вже подаємо відповідне звернення до СБУ, адже за цією провокацією можуть стояти сепаратисти, які прикриваються гучним словом "активіст", - йдеться у його повідомленні. 

Нагадаємо, мер Ірпеня підозрюється у створенні, керівництві злочинною організацією, заволодінні чужим майном в особливо великому розмірі й підробленні документа.

Також Карплюка підозрюють у придбанні фірми з метою прикриття незаконної діяльності. 

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Теги: #гімн України#російський гімн#сесія міськради Ірпеня