НГУ та Міноборони достроково отримали бронемашини "Варта", які одразу вирушать до зони АТО (фоторепортаж)

Сьогодні, 28 грудня, чергова партія бронемашин "Варта" з посиленим протимінним захистом передається у розпорядження Міністерства оборони та Національної гвардії України.

Про це повідомив Цензор.НЕТ директор конструкторсько-виробничого підприємства "Українська бронетехніка" Олександр Кузьма.

"Сьогодні ми здаємо чергову партію для Нацгвардії та Міністерства оборони України вчасно і в строк. Ці автомобілі вирушають одразу в зону бойових дій. Попередня партія автомобілів вже понад півроку успішно експлуатується. У багатьох автомобілів вже пробіг від 15 до 30 тисяч кілометрів. Для броньовика це дуже хороший пробіг. Кожен автомобіль проходить заводські випробування мінімум 150 кілометрів бездоріжжям і 500 кілометрів по шосе", - заявив директор підприємства.

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"Варта" - бронемашина з посиленим протимінним захистом класу MRAP (mine resistant ambush protected - Ред.). Цей автомобіль здатний захистити екіпаж при підриві на міні 6 кг (у тротилловом еквіваленті) як під колесом, так і під днищем", - зазначає директор підприємства "Українська бронетехніка".

У нашій компанії багато співробітників, які пройшли службу у зоні бойових дій. Тому їхня головна мета - зробити якісний продукт для військових, які нас захищають. Наше підприємство посилило технологічний процес, завдяки чому можемо здавати автомобілі набагато раніше", - зазначив Кузьма.

За словами директора підприємства, "Українська бронетехніка" зробила все можливе, щоб достроково здати першу партію автомобілів "Варта" для Міноборони на півроку раніше.

"Якщо порівнювати ці автомобілі за якістю і ціною з іноземними виробниками, то за якістю "Варта" значно краща. Це пояснюється також підвищеними вимогами наших військових у зоні АТО. На кожному етапі ми цей автомобіль спільно (з військовими, - Ред.) розробляли й модернізували. І зараз, можна сказати, що аналогів такого автомобіля немає. Якщо порівнювати з ціною, то "Варта" мінімум у два рази дешевша, ніж іноземні зразки", - зазначив Кузьма.

Директор підприємства нагадав, що "Українська бронетехніка" спільно з Нацгвардією розробила новий вид бронеавтомобіля "Варта-Новатор", який буде використовуватися для спецпідрозділів Нацгвардії. Минулого тижня він успішно пройшов демонстраційні випробування.