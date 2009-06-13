НБУ погіршив дані про збитки банків

Національний банк України (НБУ) переглянув дані про збитки банків за січень-травень 2009 року в бік погіршення - з 7,1 млрд. грн. до 12 млрд. грн. (прибуток банків за аналогічний період 2008 року становив 4,3 млрд. грн.).

Згідно з уточненими даними Нацбанку, оприлюдненими на його веб-сайті у п`ятницю, 12 червня, доходи банків за п`ять місяців зросли на 54,3% порівняно з відповідним періодом 2008 року - до 60,8 млрд. грн., витрати збільшилися удвічі - до 72,8 млрд. грн.

«На 1 червня 2009 року негативний фінансовий результат за системою банків становив 12,0 млрд. грн., що пов`язано зі зростанням банківських витрат, зокрема, відрахувань у резерви під активні операції банків, які на 1 червня 2009 року сягли 28 млрд. грн.», - сказано в повідомленні НБУ.

Як повідомлялося, за попередніми даними, які НБУ оприлюднив 10 червня, доходи банків за січень-травень становили 61 млрд. грн., витрати – 68,1 млрд. грн.