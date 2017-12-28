У магазині Дніпра знайшли листівки з російською символікою (фото)

В одному з магазинів Дніпра були виявлені листівки з російським прапором і привітанням з "23 лютого".

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"28 грудня С14 у магазині "Вел Март", ТЦ "Дафі", бульвар Зоряний, 1А, були виявлені листівки з російським триколором й привітання з 23 лютого", - йдеться в повідомленні Facebook руху С14.

Усі листівки з триколарами й привітаннями з "Днем захисника вітчизни" були вилучені і будуть утилізовані, додали у С14.

Раніше в METRO пояснили, як зошит з російською символікою потрапив на прилавок магазину в Дніпрі.