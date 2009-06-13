Мінпраці відкриває «гарячу» лінію для постраждалих від урагану

Міністерство праці й соціальної політики України сьогодні відкриває «гарячу» телефонну лінію для постраждалих у результаті урагану 10-12 червня жителів ряду областей України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила міністр праці й соціальної політики Людмила ДЕНІСОВА сьогодні на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів.

«Гаряча» лінія 8-800-507-30-90 працюватиме щодня з 8-ої ранку до 8-ої вечора», - сказала Л.ДЕНІСОВА.

У свою чергу, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО наголосила, що «гаряча» лінія повинна приймати всі дзвінки і сигнали від постраждалих у результаті урагану.

«Необхідно оперативно реагувати на звернення громадян, і я хотіла б, аби Міністерство праці й соціальної політики було координуючим міністерством, що об`єднує зусилля всіх інших міністерств для того, щоб можна було надавати людям допомогу», - сказала голова уряду.

Як повідомляв УНІАН, 10 червня в результаті стихійного лиха - дощу з градом і шквалистих поривів вітру постраждали Камінь-Каширський, Любешівський, Любомльський, Ратнівський і Шацький райони Волинської області. Було відключено від електропостачання 61 населений пункт, пошкоджено 35 ЛЕП 10 кВ, 1161 будинок і господарські споруди в 15 населених пунктах. Уламками дахів було травмовано троє людей, їх з травмами госпіталізовано.

Сьогодні вночі через дощ з градом, шквалистий вітер і спрацювання автоматики захисту ліній електропередач в 10 областях України було знеструмлено 243 населених пункти (у Чернігівській, Київській, Миколаївській, Черкаській, Житомирській, Полтавській, Одеській, Кіровоградській, Волинській і Дніпропетровській областях).