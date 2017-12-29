В Одесі ОДА підсвітили кольорами національного прапора (фото)
10:15, 29 грудня 2017Суспільство
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Патріотичне новорічне підсвічування з'явилося на будівлі Одеської облради.
Одеську ОДА підсвітили в кольори національного прапора. Патріотичне новорічне підсвічування з'явилася на будівлі Одеської облради.
Як повідомляє "Думська", фасад тепер світиться жовто-блакитним, гармонійно поєднуючись з прикрашеними до свята ялинами.
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