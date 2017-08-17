На київському "Мосту закоханих" зробили ілюмінацію (фото, відео)

Столичний Парковий міст, також відомий як "Міст закоханих", отримав ілюмінацію. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Повідомляється, що відтепер металеві конструкції перекинутого через Петрівську алею пішохідного мосту, що сполучає Міський сад і Хрещатий парк, підсвітили білим світлом.

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При цьому слід зазначити, що вся краса краще помітна ззовні. Там, де гуляють люди, великих змін не відбулось. Підсвітили лише перила.

Зазначається, що на нове освітлення витратили майже півтора мільйона гривень з міського бюджету.

Як повідомляв УНІАН, з 16 серпня у Києві знову запрацював фунікулер після проведення планового ремонту.