Севастополь стає "реальною столицею Чорного моря"

У Севастополі відзначають 226-ту річницю заснування міста.

Як передає кореспондент УНІАН, святкові заходи, які продовжаться і завтра, безпосередньо в день міста, сьогодні почалися з виставки-ярмарку товарів народного споживання, міських підприємств і традиційної виставки квітів.

Святкування Дня міста продовжилося на площі Нахімова. Рівно опівдні там відбулася традиційна церемонія поздоровлення молодят, які уклали шлюб в день народження Севастополя. Молодих пар привітали голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН і начальник Головного управління юстиції в місті Севастополі Ольга КОВІТІДІ. Разом з молодятами на площі Нахімова цього дня вшановували і сімейні пари, які відзначили свої «срібні» і «золоті» весілля.

«Севастополь стає тим, чим насправді був Херсонес Таврійський - реальною столицею Чорного моря, і одним з культурних центрів Чорноморського басейну, одним із стратегічно важливих культурних, політичних і просвітницьких центрів України», - зазначив у своєму вітанні жителям міста його мер.

Святкові заходи продовжаться 14 червня. Рівно о 12:00 буде відновлено традицію полуденного гарматного пострілу з Константинівського равеліна, а ввечері севастопольців і гостей міста чекають святковий концерт на площі Нахімова та фейєрверк.