Як боротися з крадіжками в церквах за допомогою інтернету?

Спеціальний сайт з фотографіями і описами творів релігійного мистецтва для боротьби із зростанням крадіжок в церквах створений у Бельгії, повідомляє у суботу газета Le Soir.

Щорік у церквах Бельгії зникають сотні об`єктів мистецтва. Близько 20% розкрадань об`єктів мистецтва в країні здійснюється в храмах. Церковні раритети є легкою здобиччю, вони виставлені відкрито і нерідко абсолютно не охороняються. Тільки 6-8% зниклих витворів мистецтва в Бельгії повертаються законним власникам. Переважно їх вивозяться за кордон, де вони і зникають у приватних колекціях.

Вже більше десяти років бельгійський центр з релігійних витворів мистецтва (Centum voor religieuze kunst en cultuur) за підтримки Католицького університету Лувана складає список зниклих у храмах об`єктів мистецтва. У 2004 році був створений банк даних, який і буде викладений в інтернеті на спеціально створеному сайті.

Центр закликає всіх власників об`єктів релігійного мистецтва надати фото і опис цих об`єктів для розміщення на сайті. Проект підтримала і федеральна поліція Бельгії, на думку її представників, це сприятиме виявленню вкрадених об`єктів.

"Щоб знайти вкрадений об`єкт і вийти на злодія, необхідні фотографії об`єкту, а нерідко виявляється, що їх немає", - сказав представник відділу федеральної поліції, який займається пошуком зниклих творів мистецтва.

Справа ще і в тому, що навіть знайдені твори мистецтва часом не повертаються власникам, оскільки немає жодних доказів, що вони їм належали до крадіжки. Створений сайт і його банк даних будуть, зокрема, сприяти і встановленню дійсних власників знайдених об`єктів релігійного мистецтва.

РІА "Новости"