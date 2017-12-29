Астролог пояснила, чому у війні на Донбасі агресор приречений на поразку

Завідувачка кафедрою астропсихології Європейського інституту міждисциплінарних досліджень та освіти Олена Осипенко зазначає, що перша половина 2018 року буде більш сприятливою для починань, а липень-серпень будуть складними місяцями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час прес-конференції.

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«Перша частина (2018 року - УНІАН) більш позитивна для починань, ніж друга. Так стоять планети на небесах відносно Землі, що бажано використати резерв до 26 липня», - зазначила астролог і додала, що найсприятливішими днями для нових справ на початку року буде період з 17 по 27 січня.

Наступний такий сприятливий період передбачається з 18 лютого по 15 березня, а далі - з 16 квітня по 26 червня.

Осипенко підкреслила, що не вважає другу половину року «поганою». «Цей період дано для реконструкції, для ремонту, для підготовки, для написання дисертацій, для всього того, що потрібно зробити у поточному режимі», - сказала вона.

Водночас, за словами експерта, найскладнішими місяцями 2018 року буде липень і серпень.

«У цей період дві планети стоятимуть ретроградно. Одна з них - Марс, який буває раз на два роки. І саме на ретроградному Марсі почалася війна в Україні. Ми дуже хочемо сподіватися на те, що найкращий період для закінчення військових дій - це ретроградний Марс, на ньому не можна воювати нікому ніколи», - зазначила Осипенко.

Вона додала, що ретроградність Марса говорить про те, що жодна агресія, проявлена у цей час, не закінчиться перемогою агресора.

Так, зазначила Осипенко, в липні-серпні не варто подавати судові позови, оскільки відповідач виграє. Також у цей час краще не купувати автомобілі, оскільки вони будуть ламатися і погано працювати, потрапляти в неприємні ситуації.

Також, за словами астролога, з 5 жовтня по 16 листопада краще не робити пластичних операцій. Водночас, цей період підійде для переоцінки цінностей, підбиття підсумків, відновлення відносин після сварок.