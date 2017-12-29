Даша Астаф'єва в образі сексуальної блондинки розповіла, що для неї "найголовніше" (відео)

Українська спокусниця Даша Астаф’єва, яка зачаровує шанувальників пікантними фото і відео, представила нову сольну композицію та кліп до неї "Найголовніше". Провокативне відео з’явилось на офіційному YouTube-каналі співачки 28 грудня.

Читайте такожСуд над коханим Астаф'євої: зірка Playboy заявила, що детективи НАБУ зірвали намічене весілля

Екс-солістка епатажної групи Nikita з’являється у відеокліпі в декількох образах: як брюнетка, так і білявка в образі Мерилін Монро. Співачка на своїй сторінці в Instagram наголосила, що для неї у житті найголовніше – це любов. А її потрібно не лише берегти, а й дарувати іншим людям.

"Цього року я вперше відчула , що таке бути відповідальною за своє щастя. І це виявилося легко, коли поруч є кохана людина. Завдяки йому у мене вийшло змінити своє життя", - поділилася Даша.

Вона додала, що вдячна групі NIKITA, в складі якої вона була 10 років, однак сьогодні вона йде далі, щоб "створити себе і своє ім'я заново".