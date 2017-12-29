Киянку затримали у львівському гіпермаркеті за крадіжку 220 "кіндерів"

33-річну мешканку Києва затримали за крадіжку 220 "кіндер-сюрпризів" в одному з львівських гіпермаркетів.

Про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області.

За даними поліції, 33-річну жінку затримав співробітник поліції охорони в торговому залі одного з гіпермаркетів по вулиці Богдана Хмельницького у Львові.

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Вартість вкраденого перевищила 7 тис. грн.

За таке правопорушення закон передбачає покарання у вигляді штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів, виправних робіт до двох років або позбавлення волі до трьох років.

Як повідомляв УНІАН, у Києві підліток через фейкові обмінники привласнив понад 3 мільйони гривень.