Киянку затримали у львівському гіпермаркеті за крадіжку 220 "кіндерів"

17:05, 29 грудня 2017
Суспільство
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Жінка вкрала шоколадок на 7 тисяч гривень.

bryansktoday.ru

33-річну мешканку Києва затримали за крадіжку 220 "кіндер-сюрпризів" в одному з львівських гіпермаркетів.

Про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області.

За даними поліції, 33-річну жінку затримав співробітник поліції охорони в торговому залі одного з гіпермаркетів по вулиці Богдана Хмельницького у Львові.

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Вартість вкраденого перевищила 7 тис. грн.

За таке правопорушення закон передбачає покарання у вигляді штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів, виправних робіт до двох років або позбавлення волі до трьох років.

Як повідомляв УНІАН, у Києві підліток через фейкові обмінники привласнив понад 3 мільйони гривень.

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Теги: #викрадачка кіндерів#вкрала кіндери