У Києві підліток через фейкові обмінники привласнив понад 3 мільйони гривень

У Києві судитимуть підлітка, який через організацію фейкових пунктів обміну валют привласнив понад 3 мільйони гривень.

Як повідомили у прес-службі прокуратури Києва, 17-річний юнак, приїхавши з Чернігівської області до столиці, вступив у злочинну змову з чоловіком та жінкою. Чоловік розміщував оголошення в мережі Інтернет про обмін іноземної валюти за вигідним курсом, а юнак разом із жінкою – винаймали приміщення під пункт обміну валют, яке обов’язково оснащували запасним виходом, через який тікали після того, як забирали грощші громадян.

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"Прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 17-річного юнака, який разом зі спільниками, під виглядом обміну валют, незаконно заволодів коштами громадян на суму понад 3,876 мільйони гривень", - йдеться у повідомленні.

Юнака звинувачують за ч. 5 ст. 186 (грабіж), ч. 4 ст. 190 (шахрайство) КК України. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, на Дніпропетровщині школяр допоміг зловити грабіжника, запам'ятавши його татуювання.