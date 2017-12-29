Українські зірки показали, як прикрасили свої ялинки до свят (фото)

Українські зірки шоу-бізу вже у повній готовності до Нового року.

Дехто з українських зірок скористався допомогою флористичних студій і декораторів, а більшість - включили свою фантазію і нарядили ялинку за власним смаком.

Дивіться, який святковий затишок панує в їхніх оселях. Раніше УНІАН-Таблоид розповідав, як світові знаменитості відсвяткували Різдво.