Українські зірки показали, як прикрасили свої ялинки до свят (фото)
17:29, 29 грудня 2017Суспільство
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Зірки прикрасили домівку до свят і показали святкову ялинку на своїх сторінках в соцмережах.
Українські зірки шоу-бізу вже у повній готовності до Нового року.
Дехто з українських зірок скористався допомогою флористичних студій і декораторів, а більшість - включили свою фантазію і нарядили ялинку за власним смаком.
Дивіться, який святковий затишок панує в їхніх оселях. Раніше УНІАН-Таблоид розповідав, як світові знаменитості відсвяткували Різдво.
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