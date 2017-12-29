Українські зірки показали, як прикрасили свої ялинки до свят (фото)

17:29, 29 грудня 2017
Суспільство
464

Зірки прикрасили домівку до свят і показали святкову ялинку на своїх сторінках в соцмережах.

Українські зірки шоу-бізу вже у повній готовності до Нового року.

Дехто з українських зірок скористався допомогою флористичних студій і декораторів, а більшість - включили свою фантазію і нарядили ялинку за власним смаком.

Дивіться, який святковий затишок панує в їхніх оселях. Раніше УНІАН-Таблоид розповідав, як світові знаменитості відсвяткували Різдво.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Святкування Нового року 2018
Теги: #новорічні свята#зірки ялинки