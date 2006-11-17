Справою ”Коваленко проти ”Вольво” зайнялася Вища рада юстиції

Вища рада юстиції України та Комітет Верховної Ради з питань правосуддя вивчають матеріали судової справи за позовом громадянина України Сергія КОВАЛЕНКА до автоконцерну “Вольво” та фірми “Вікінг моторз” на предмет того, чи мали місце корупційні діяння при розгляді справи в апеляційній інстанції.

Про це УНІАН повідомив адвокат С.КОВАЛЕНКА Володимир КОМКОВ.

Цю інформацію агентству підтвердили у Вищій раді юстиції та комітеті ВР, повідомивши, що після звернення С.КОВАЛЕНКА до цих інстанцій всі матеріали справи було витребувано із Залізничного суду Сімферополя, і нині вони вивчаються службовими особами ВРЮ та комітету, як того вимагає законодавство.

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого цього року Залізничний суд м. Сімферополя прийняв рішення про стягнення з компанії Volvo Car Corporation та її київської дочірньої компанії «Вікінг Моторз» на користь С.КОВАЛЕНКА 53 млн. дол. компенсації за втрачене здоров`я після аварії на автомобілі “Вольво”. Але 28 серпня 2006 року Апеляційний суд АРК, розглянувши скаргу відповідачів, скасував прийняте рішення. С.КОВАЛЕНКО та його адвокати заявили на прес-конференції, що вважають рішення апеляційної інстанції незаконним, тому добиватимуться його відміни правовими методами. Також С.КОВАЛЕНКО повідомив журналістам, що у зв`язку з наявністю родинних зв`язків між власниками юридичної фірми, де працюють юристи, які представляли “Вольво”, та керівником Апеляційного суду АРК, він просить Президента України Віктора ЮЩЕНКА дати розпорядження Генеральній прокуратурі вивчити обставини винесення постанови Апеляційним судом АРК і дати їй правову оцінку. Пізніше він подав касаційну скаргу до Верховного Суду на рішення Апеляційного суду Криму, нині ця скарга розглядається Верховним судом.

За інформацією, отриманою УНІАН з Вищої ради юстиції, матеріали справи “КОВАЛЕНКО проти “Вольво” вивчаються на предмет можливих корупційних діянь з боку апеляційних суддів та порушення ними присяги суддів відповідно до статті 25 Закону “Про Вищу раду юстиції України”, регламенту ВРЮ та рішення Конституційного Суду України від 21 травня 2002 року.

В комітеті ВР з питань правосуддя УНІАН повідомили, що, враховуючи великий міжнародний резонанс у цій справі, її матеріали будуть вивчені дуже ретельно, всі обставини щодо того, чи мала місце корупція, будуть проаналізовані. В комітеті також не виключають можливості звернення в разі необхідності до органів прокуратури. “Я особисто як голова комітету та член Вищої ради юстиції вивчу матеріали справи, після чого приймемо конкретні рішення”, - заявив УНІАН голова комітету Сергій КІВАЛОВ. Результати перевірки буде передано до Верховного Суду, де розглядається касаційна скарга С.КОВАЛЕНКА, повідомили в комітеті.

Довідка УНІАН. У червні 1998 року житель Криму С.КОВАЛЕНКО потрапив в автокатастрофу на автомобілі "Volvo С70 Coupe". Ця марка авто, обладнана системою подушок безпеки, широко рекламувалася як один з найбезпечніших автомобілів останніх років. Проте під час аварії жодна з подушок безпеки не спрацювала. У грудні 2000 року С.КОВАЛЕНКО подав позов до Залізничного райсуду м. Сімферополя, в якому визначив суму завданої йому матеріальної та моральної шкоди у 70 млн. дол. Матеріальна шкода - втрата автомобіля, здоров`я та бізнесу – була оцінена ним у 20 млн. доларів, моральна - втрата сім`ї і набута в 34 роки інвалідність ІІ групи – у 50 млн. доларів.

У лютому цього року суд виніс ухвалу про стягнення на користь С.КОВАЛЕНКА компенсації на суму 44 млн. доларів, пізніше її було збільшено до 53 млн. доларів.