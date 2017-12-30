Священик про помісну церкву в Україні: "діалог щодо цього питання так і не просунувся"

Секретар Священного Синоду УПЦ Київського патріархату архієпископ Євстратій (Зоря) під час чату для "Главреда" розповів про процес створення в країні єдиної помісної православної церкви.

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"На жаль, незважаючи на певні можливості, діалог з цього питання так і не просунувся. Адже обидві сторони мають різні бачення майбутнього церкви в Україні. Для Київського патріархату принциповим є повна адміністративна незалежність церкви в Україні від закордонних релігійних центрів. Для Московського патріархату єдиним способом існування церкви є підпорядкованість православних мирян в Україні Російському патріархату. Поки Московський патріархат буде наполягати на такій моделі, діалог не просунеться, адже ми, як Київський патріархат, не згодні і ніколи не погодимося на те, щоб піти під владу Москви. Ми цього не робили раніше, тим більше, цього не буде, не буде і в майбутньому, особливо враховуючи ту агресію, яку Росія здійснила і продовжує здійснювати проти України.