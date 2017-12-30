Священик про помісну церкву в Україні: "діалог щодо цього питання так і не просунувся"
Ситуацію з створення помісної церкви прокоментував секретар Священного Синоду УПЦ Київського патріархату архієпископ Євстратій (Зоря).
Секретар Священного Синоду УПЦ Київського патріархату архієпископ Євстратій (Зоря) під час чату для "Главреда" розповів про процес створення в країні єдиної помісної православної церкви.
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"На жаль, незважаючи на певні можливості, діалог з цього питання так і не просунувся. Адже обидві сторони мають різні бачення майбутнього церкви в Україні. Для Київського патріархату принциповим є повна адміністративна незалежність церкви в Україні від закордонних релігійних центрів. Для Московського патріархату єдиним способом існування церкви є підпорядкованість православних мирян в Україні Російському патріархату. Поки Московський патріархат буде наполягати на такій моделі, діалог не просунеться, адже ми, як Київський патріархат, не згодні і ніколи не погодимося на те, щоб піти під владу Москви. Ми цього не робили раніше, тим більше, цього не буде, не буде і в майбутньому, особливо враховуючи ту агресію, яку Росія здійснила і продовжує здійснювати проти України.