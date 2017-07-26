Майже 40% українців підтримують створення Єдиної Помісної Церкви - опитування

Згідно з результатами дослідження, проведеного 8-16 липня ц. р., 37% опитаних громадян підтримують створення Єдиної Помісної церкви в Україні, 18% – проти цієї ініціативи, ще 23% заявили, що їм або байдуже це питання, або взагалі не визначилися із відповіддю. Такі дані оприлюднила Соціологічна група «Рейтинг».

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Зазначається, що шляхом особистого інтерв’ю (face-to-face) було опитано 2 тис. респондентів з числа населення України віком від 18 років і старші. Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.

Згідно з оприлюдненими результатами, «цілком позитивно» до ідеї створення Єдиної Помісної Церкви в Україні ставляться 21% респондентів, «швидше позитивно» - 16%. «Зовсім негативно» та «швидше негативно» до ідеї ставляться – по 9% опитаних.

Як зазначають соціологи, у порівнянні із 2014 роком практично не змінилася кількість тих, хто виступає за об’єднання Церков (було 34%), водночас у півтора разу зменшилася кількість противників цієї ідеї (було 25%). Разом з тим зросла кількість тих, хто не має чіткої позиції у цьому питанні - у 2014 р. таких було 41%, наразі 46%.

Згідно з даними опитування, найбільшу підтримку створення Єдиної помісної Церкви має у середовищі представників Української Греко-Католицької Церкви (66%) та Української Православної Церкви Київського Патріархату (61%). Натомість серед прихожан Української Православної Церкви (МП) більше противників цієї ідеї (42%) аніж прихильників (23%). Водночас для 36% представників УПЦ МП або байдуже до цього питання, або ж вони не мають на нього відповіді. Серед інших категорій віруючих переважають ті, хто не має чіткої позиції щодо такої ініціативи.

Об’єднання церков має найбільшу підтримку на Заході (61%). У Центрі цю ідею підтримують 40%, не підтримують 17%, 43% не мають позиції. На Півдні за створення Єдиної Церкви 24%, проти – 25%, інші – або ж байдужі (33%) або ж вагаються з відповіддю (19%). На Сході ця ідея користується підтримкою у 11% опитаних, проти неї 20%. 40% не змогли надати відповідь, 29% – висловили байдужість.

Ідею об’єднання Церков більш схильні підтримувати старші респонденти, жінки, ті, у кого вища освіта, та більш забезпечені.

Дві третини тих, хто підтримує ідею об’єднання, висловилися за створення Єдиної Помісної Церкви на базі УПЦ КП, 16% – за об’єднання на базі УГКЦ, 7% – УПЦ МП.

Згідно з даними рейтингу, з 2014 помітно зменшилась кількість людей, які відносять себе до конфесії УПЦ (МП): було 22%, а наразі, у 2017 р. , - 17%. До УПЦ (КП) відносять себе майже стільки ж опитаних, як і в 2014 р. – 31% (було у 2014 р. 32%).

Також практично не змінною залишається кількість людей, що відносять себе до Греко-католицької церкви - у 2014 р. таких було 9%, у 2017 р. – 10%, а також до інших конфесій – наразі 2%, було у 2014 р - 1%.

Помітно зросла кількість людей, які називають себе віруючими, але не відносять себе до жодної з конфесій – у 2014 р. таких було 24%, у 2017 р. – 31%. Невіруючих людей поменшало з 2014 р. на 1% - з 7% до 6%.

Найбільше представників УПЦ КП на Заході, у Центрі та на Півдні країни, найменше – на Сході. Основний базис УГКЦ – на Заході, УПЦ МП – на Сході.