Патріарх Московський Кирило планує відвідати в Україні три лаври

Патріарх Московський і всієї Русі Кирило під час візиту до України з 27 липня по 5 серпня відвідає три лаври і Херсонес.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УПЦ, про це йдеться в оприлюдненій комісією Священного Синоду Української Православної Церкви програмі перебування Предстоятеля РПЦ в Україні.

Зокрема, напередодні дня святого рівноапостольного князя Володимира і свята Хрещення Київської Русі - 27 липня, Патріарх проведе молебень на Володимирській гірці у Києві. А в день свята, 28 липня - Божественну літургію у Києво-Печерській Лаврі, на площі перед Успенським собором.

30 липня, в день ушанування Святогірської ікони Божої Матері, Патріарх здійснить богослужіння в Свято-Успенській Святогірській Лаврі (Донецька область).

2 серпня, в день пророка Божого Іллі, Предстоятель РПЦ очолить богослужіння на місці хрещення святого князя Володимира в Херсонесі (Крим, Севастополь). 5 серпня, в день Почаївської ікони Божої Матері та святкування 450-річчя принесення святині в Україну, Патріарх Московський проведе Божественну літургію в Свято-Успенській Почаївській Лаврі (Тернопільська область).

Детальніше програму візиту буде презентовано Українською Православною Церквою на прес-конференції в УНІАН 26 червня.