Прикордонники не пропустили до Криму російського співака - ЗМІ
Прикордонники не пропустили Кемеровського на півострів з материкової частини України через відсутність у нього спецдозволу, який видають в органах Державної міграційної служби.
Українські прикордонники не пропустили до анексованого Криму російського співака Євгена Кемеровського.
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Про це повідомила начальниця прес-служби Бердянського прикордонного загону Державної прикордонної служби України Неля Доценко, пише Радіо Свобода.
Вона зазначила, що прикордонники не пропустили Кемеровського на півострів з материкової частини України через відсутність у нього спецдозволу, який видають в органах Державної міграційної служби. Доценко зазначила, що такий документ іноземці та люди без громадянства повинні мати для перетину адміністративного кордону з півостровом.
За словами джерела з КПВВ «Чонгар», російський співак при проходженні прикордонного контролю згадав, що має нерухомість на території Криму і тому має намір отримати спецдозвіл для перетину адмінкордону.
Публічних коментарів самого Кемеровського з цього приводу немає.