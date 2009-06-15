Тимошенко: доки я прем'єр, Росія отримає гроші вчасно

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО звинувачує мерів міст, обраних від Партії регіонів, у блокуванні розрахунків за газ.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні у програмі «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

«26 млрд. грн. сьогодні становить заборгованість за газ», - сказала вона.

Прем’єр наголосила, що, незважаючи на жодні обставини, НАК «Нафтогаз України» своєчасно виконуватиме свої зобов’язання перед російським партнером – ВАТ «Газпром».

«Поки я прем’єр-міністр, НАК «Нафтогаз України» буде день в день розраховуватись за газ, незважаючи на те, що мери Партії регіонів створили блокаду і не платять жодної копійки за газ», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.