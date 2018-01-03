Два роки на ремонті: ескалатор, що з’єднує вокзал та швидкісний трамвай, ввели в експлуатацію

Ескалатор, який з’єднує Борщагівську лінію швидкісного трамвая з Центральним залізничним вокзалом, ввели в експлуатацію після майже дворічного ремонту.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київпастрансу.

«Шановні пасажири! З 2 січня ескалатор, який з’єднує Борщагівську лінію швидкісного трамвая з Центральним залізничним вокзалом, запущено у повноцінну роботу.», - йдеться у повідомленні.

У прес-службі також зазначили, що ескалатор працюватиме з 7.00 до 22.00.

Як повідомляв УНІАН, Кличко пообіцяв наступного року продовжити реалізацію масштабних інфраструктурних проектів в Києві.