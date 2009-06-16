Тимошенко вилетіла до Люксембургу

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відбула до Люксембургу для участі 16 червня в Тринадцятому засіданні Ради з питань співпраці між Україною і ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, протягом робочого візиту Ю.ТИМОШЕНКО проведе зустрічі з членом Єврокомісії з питань міжнародних відносин Бенітою ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, а також з Генеральним секретарем Ради ЄС, Верховним головою з питань зовнішньої політики і політики безпеки Хав’єром СОЛАНОЮ. Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО проведе зустріч з Великим Герцогом Люксембурга Анрі та прем`єром міністром, державним міністром, міністром фінансів Люксембурга Жаном-Клодом ЮНКЕРОМ.

У поїздці Ю.ТИМОШЕНКО супроводжують віце прем`єр-міністр Григорій НЕМИРЯ, заступник міністра закордонних справ Костянтин ЄЛІСЕЄВ і заступник міністра юстиції Валерія ЛУТКОВСЬКА.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на чиновника Єврокомісії, під час засідання Ради планується обговорити політичну ситуацію в Україні, розглянути стан двосторонніх відносин, питання розвитку візового діалогу та інші.

Питання співпраці в галузі енергетики на засіданні Ради співпраці, зазначив чиновник, не розглядатимуться.