СБУ перехопила реалізатора кряк-програми

Управлінням Служби безпеки України у Вінницькій області викрито факт збуту програмних засобів для отримання незаконного доступу до конфіденційної інформації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УСБ України у Вінницькій області, співробітники СБУ затримали 20-річного вінничанина - реалізатора комп’ютерних дисків на Центральному ринку Вінниці, який збув своєму покупцю програми для зламу електронних поштових скриньок сервера однієї з поштових служб користувачів популярного сайту соціальної мережі.

За висновком фахівців, на вилученому USB-накопичувачі були програмні засоби та файли, які містили порядок дій (алгоритм) для отримання несанкціонованого доступу до поштових скриньок, що розташовані на поштовому сервері поштової служби, а також особистих сторінок соціальних сайтів знайомств.

Оскільки предмет продажу міг бути використаний для отримання незаконного доступу до конфіденційної інформації, до затриманого застосовано захід індивідуального профілактичного впливу у формі оголошення йому офіційного застереження про неприпустимість протиправної поведінки (ст. 361-1 КК України), в результаті чого попереджено його протиправну діяльність у сфері інформаційної безпеки держави.