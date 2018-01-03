Експерти розказали, як увійти у робочий ритм після свят

«Вирішимо після всіх «новорічних», «телефонуйте після «травневих» – тривалі канікули вибивають з колії, і повернутися до робочого процесу після свят іноді буває дуже нелегко. У психології навіть існує спеціальний термін – «синдром робочої дезадаптації». Спеціалісти Міжнародного кадрового порталу HeadHunter Україна підібрали кілька порад, як у найстисліший термін увійти у робочий ритм.

На робочому місці

1. Психологи зазначають, що повернутися у звичну колію важко і тим, хто працює «на 100% і більше», та й тим, хто трудиться абияк. Тому намагайтеся дотримуватися балансу.

2. Разом з тим, найбільше звільнень фіксується саме після новорічних свят. По-перше, це пов'язано з переоцінкою цінностей співробітником, а ще – новий рік намагаються розпочати з чистого аркуша. По-друге, можуть звільняються через начальника-трудоголіка, який у перші ж робочі дні вимагає завзяття від підлеглих. Тому якщо ви – саме такий керівник, то зверніть увагу на «швидкість» занурення у робочий процес після свят і не поспішайте занадто сильно.

3. Чітке планування справ на місяць, тиждень і поточний день допоможе зосередитися і мобілізуватися. Почніть складати такий план, щойно вийшовши на роботу після новорічних свят.

4. Не кидайтеся «на амбразуру» у перший же день після відпочинку. Не намагайтеся зробити все й одразу, в результаті завдань не зменшиться, а ви швидше втомитеся. Збільшуйте навантаження поступово. Перший робочий день можна почати з нагальних справ, але закінчити їх до обіду. Після перерви – зайнятися поточними питаннями, а останню годину першого робочого дня присвятити плануванню наступного.

5. Спробуйте перевести увагу: скажіть собі, що сьогодні будете не працювати, а проводити підготовчі заходи до роботи. Це допоможе швидше адаптуватися.

6. У перші робочі дні намагайтеся повноцінно відпочивати після роботи і висипатися. Не затримуйтеся в офісі понаднормово.

7. Зробіть прибирання на робочому столі і в комп'ютері – це теж допоможе увійти в робочий ритм.

Читайте такожУ МОЗ пояснили, як повернутися до нормального життя після переїдання

«Позаробочі» поради

1. Дихайте глибше. Як би банально не звучало – збагачуйте свій організм киснем. Якщо є така можливість, йдіть на роботу і з роботи пішки, гуляйте в обідню перерву – це додасть енергії.

2. Дотримуйтеся післясвяткової дієти: не перевантажуйте втомлений після святкових застіль організм жирним і солодким, віддайте перевагу здоровій їжі: овочам, фруктам і іншим корисностям.

3. Робіть невеликі перерви, по 10 хвилин кожні 2 години, але не тільки на каву, а й на зарядку: розімніть втомлені руки і ноги, дайте відпочинок спині.

4. Знайдіть хоча б на час заняття до душі, куди буде хотітися піти після роботи: йога, сауна, масаж – це може стати також і психологічним розвантаженням у перші стресові робочі дні.