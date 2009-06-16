Що означатиме зерновий пул України з Росією і Казахстаном

Комісар Європейського Союзу із сільського господарства Маріанн ФІШЕР-БОЕЛЬ висловлює сподівання, що переговори України про створення зернового пулу з Російською Федерацією та Казахстаном не створять проблем у переговорах України з ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час брифінгу в Києві.

«Україна є членом СОТ, а Росія і Казахстан у цю організацію не входять. І я не хотіла б, щоб ці переговори, які ведуться відносно так званого зернового пулу, створювали проблему моєму хорошому другу МЕЛЬНИКУ (міністр агрополітики України - УНІАН) у переговорах з ЄС», - сказала єврокомісар.

Вона додала, що порушувала питання про зерновий пул під час двосторонніх переговорів, оскільки не розуміла, що це буде за організація – якась віртуальна структура чи організація, яка певним чином впливатиме на ціноутворення у сфері торгівлі зерном, або якийсь картель.

«На цьому етапі можу сказати, що я не знаю, що це точно буде», - сказала М.ФІШЕР-БОЕЛЬ.

Міністр аграрної політики України Юрій МЕЛЬНИК, своєю чергою, заявив, що сьогодні взаємовигідність – це домінанта будь-яких переговорів, тому Україна, відповідаючи на виклики збільшення обсягів виробництва сільського господарства (і зокрема зерна для потреби світового ринку), йде дорогою не просто збільшення обсягів виробництва, а побудови під цю модель логістики, яка включала б польові елеватори з усім необхідним, залізничну мережу та портове господарство.

За його словами, сьогодні наші сусіди – Російська Федерація і Казахстан – висловлюють бажання працювати в портах Чорного моря на експорті зерна. І цю тему не раз обговорювали: як скоординувати дії без шкоди учасникам ринку, зокрема в портах Чорного моря, щоб покупець і продавець могли знайти один одного.

Як повідомляв УНІАН, 6-7 червня в Санкт-Петербурзі відбувався Всесвітній зерновий форум, під час якого обговорювали питання створення зернового пулу між Україною, РФ і Казахстаном.

Опитані УНІАН експерти вважають, що Україна не потребує входження в цю організацію.