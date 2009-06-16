Робітник з України загинув у Москві

Робітник з України загинув у понеділок на будівельному майданчику в Північно-Східному адміністративному окрузі Москви, випавши з вікна, повідомляє РІА “Новости”,посилаючись на джерело в правоохоронних органах міста.

За його словами, тіло громадянина України - жителя міста Миргород - було виявлено напередодні близько 15.00 біля будинку на проспекті Миру.

"Тіло загиблого знаходилося на території розважального комплексу, який знаходиться на стадії будівництва. Під час огляду експертами було встановлено, що робітник випав з вікна недобудованої висотної будівлі", - розповів співбесідник агентства.

В цей час за цим фактом слідчі органи столиці проводять перевірку з метою встановити причини і обставини смерті українця.