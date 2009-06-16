Проблемні банки: хроніка подій

«Дело» з`ясувало, як і коли можна записатися на прийом до тимчасового адміністратора проблемного банку або до його помічника

Надра Банк

Щодня з 10.00 до 14.00 клієнтів банку приймає представник тимчасового адміністратора. Щоб зустрітися з ним, потрібно прийти в головний офіс, розташований по вул. Артема, 15, кімната 108 і зайняти «живу» чергу.

Як повідомив співробітник банку, черга дуже велика – за один день можна і не «достоятися». Тому є інший варіант – записатися на прийом до представника тимчасового адміністратора (на посту охорони) на інший день. Правда, на який саме – потрібно уточнювати на місці. «Можу сказати тільки, що і «жива» черга і та, яка за записом, – дуже-дуже великі», – констатували в банку.

Банк Київ

Інформація про те, хто із заступників тимчасового адміністратора коли приймає клієнтів, розміщена на сайті фінустанови. Наприклад, приймальний день у Тетяни Юрченко – понеділок, у Людмили Симоненко – вівторок, у Віктора Супрунова – середа, у Олександра Калузького – четвер. Тимчасовий адміністратор банку Віктор Мироненко кожну п`ятницю зустрічається з представниками ініціативної групи вкладників. Години особистого прийому в усіх керівників – з 10.00 до 12.00. Є й контактні телефони, за якими можна домовитися про особисту зустріч.

На практиці виявилось, що зустрітися з кимось із заступників можна не раніше, ніж за місяць. «Можу записати вас тільки на 21 липня, дуже багато людей записується на прийом», – сказав співробітник банку.

Родовід Банк

На відміну від банків «Надра» і «Київ», клієнтам Родовід Банку розраховувати на зустріч з тимчасовим адміністратором фінустанови Віктором Кравцем або його помічниками не варто. «Даремна справа. Навіть якщо рватиметеся до керівництва, ніхто нікуди вас не пропустить. У банку 300 тисяч незадоволених вкладників. Як ви собі уявляєте особисті зустрічі кожного з них з керівництвом», – заявили в банку.

Претензії клієнтів банк приймає в головному офісі по вул.Сагайдачного,18. «На ресепшині сидять представник канцелярії і тимчасового адміністратора, вони і приймуть вашу заяву», – повідомив співробітник.

Укрпромбанк

Записатися на прийом до керівництва цього банку виявилося досить простою справою. У колл-центрі фінустанови (нікуди не посилаючи і не зволікаючи з відповіддю) повідомили, що з клієнтом готовий буде зустрітися представник тимчасового адміністратора Максим Голубєв, і відразу ж навіть дату зустрічі призначили – 22 червня. «Підніметеся на четвертий поверх в головному офісі, там він вас чекатиме. Тільки візьміть з собою всі документи, які пов`язують вас з банком», – сказав оператор колл-центру.

Банк Європейський

У банку повідомили, що навіть попередній запис на прийом проводиться тільки після подачі заяви клієнта на ім`я тимчасового адміністратора Романа Кудрицького. У заяві потрібно викласти суть проблеми і вказати контактні дані клієнта: адреса, телефони.

Заяви «на запис» приймають у філіалах банку (у Києві – вул. Почайнинська, 38/44), їх потрібно зареєструвати у секретаря. «Якщо керівництво готове буде прийняти – вам подзвонять і назвуть час зустрічі. Якщо буде прийнято інше рішення, вам також відповідять, але письмово», – пояснили в колл-центрі. У будь-якому випадку, час очікування відповіді, як зізналися в банку, може розтягнутися на місяць.

Трансбанк

Після недовгого спілкування з працівниками колл-центру і головного офісу вдалося дізнатися телефон помічника тимчасового адміністратора, який люб`язно запропонував подзвонити (надавши номер телефону) заступникові тимчасового адміністратора Володимиру Гарі і обговорити з ним наболілі проблеми, а також можливість особистої зустрічі.

Одеса-банк

Зустрітися з Людмилою Зотеєвою, тимчасовим адміністратором Одеса-банку можна не раніше 11 серпня (якщо заздалегідь записатися 15 червня). «Дуже велика черга. Ті, хто потрапить на прийом у липні, записувалися ще в квітні», – пояснили в банку.