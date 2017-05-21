Порошенко відвідав міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал" (фото)

Президент Петро Порошенко разом із дружиною Мариною Порошенко відвідав VІІ Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал», який в ці дні проходить в Києві та зібрав тисячі поціновувачів книги.

Як повідомляє прес-служба глави держави, Порошенко поспілкувався з багатьма видавцями та авторами книг. Зокрема, з відомим дисидентом та народним депутатом багатьох скликань, борцем за незалежність України Левком Лук’яненком, авторами книги-хроніки про сучасну українську війну за незалежність «Саур-могила. Воєнні щоденники».

Президент придбав книги присвячені історії мистецтва, зокрема «Казимир Малевич. Київський період 1928-1930 рр.», «Каталог Чисте мистецтво», Decommunization Ukrainian Soviet Mosaics та багато інших.

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Президент також придбав багато дитячих книжок, зокрема відомого дитячого видавництва «А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га». Серед книг, які також поповнили бібліотеку президентського подружжя, – вже відомий український комікс у жанрі альтернативної історії «Воля. The will», книги з історії України, велика кількість книг художньої літератури тощо.

На «Книжковому Арсеналі» президент з дружиною ознайомились з майже усіма виставковими експозиціями, оглянули виставку «Енеїда Базилевича», присвячену історії створення ілюстрацій і макета книги до поеми Івана Котляревського, інші виставки. Вони також поспілкувалися з відвідувачами фестивалю.

«Вражений неймовірною атмосферою «Книжкового Арсеналу». Довга черга на вхід у «Книжковий Арсенал» – єдина черга, яка мене радує», - сказав Порошенко під час спілкування з відвідувачами виставки.

VII Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» проходить у столиці з 17 по 21 травня у «Мистецькому Арсеналі». Фестиваль об’єднує літературу й мистецтво. Тут представлені новинки понад 150 видавництв, секцію ілюстраторів, а також різноманітні і численні авторські, тематичні програми та спецпроекти, сформовані кураторською командою спеціально запрошених незалежних молодих критиків та відомих письменників.