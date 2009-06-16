Газпром: Україна вдвічі скоротила споживання газу

11:13, 16 червня 2009
Суспільство
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Порівняно з 2008 роком

Україна вдвічі скоротила споживання газу порівняно з 2008 роком.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на прес-конференції в Москві заступник голови правління ВАТ «Газпром» Олександр АНАНЕНКОВ.

«Зниження споживання Україною порівняно з 2008 роком за добу скоротилося приблизно вдвічі», - сказав О.АНЕНКОВ.

 

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