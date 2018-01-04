У РФ почастішали випадки порушення справ проти українських заробітчан, незадоволених умовами праці – Лутковська

У Росії почастішали випадки несправедливого порушення кримінальних справ проти громадян України, які працюють у цій країні і збиралися повернутися назад чи розірвати контракти.

Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська повідомила в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Збільшується кількість тих, хто затриманий, хто виїхав на роботу на територію РФ, був незадоволений умовами контракту чи виконанням контракту, як тільки збирався повернутися назад і розірвати контракт – опинявся за гратами зі звинуваченнями чи у тому, що він перевозить курильні суміші із наркотичними речовинами, чи в інших обвинуваченнях. Кількість таких людей збільшується", - сказала Лутковська.

Також вона рекомендувала учасникам антитерористичної операції не відвідувати Росію.

"Радила б не тільки у зв’язку із тим, що в нас сьогодні проводиться АТО, учасникам АТО, я просила би їх не їхати на територію РФ", - зазначила омбудсмен.

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Як повідомляв УНІАН, 1 грудня 2017 року Лутковська заявляла, що в Росії з різним процесуальним статусом ув’язнені понад 2,2 тис. українців.

За її словами, це засуджені за скоєння кримінальних злочинів, а також ті, хто стали жертвами торгівлі людьми, але були засуджені, і засуджені за політичними мотивами.

3 січня 2018 року в СБУ закликали громадян, особливо учасників АТО, утриматись від поїздок до Росії, оскільки ФСБ «полює» на українців на російській території.

У відомстві зазначили, що російські спецслужби вчинили «чергову антиукраїнську провокацію», незаконно затримавши наприкінці 2017 року у Москві громадянина України, учасника антитерористичної операції Олега Негоду, який їхав до своїх родичів.