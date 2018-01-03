СБУ попередила про "полювання" російських спецслужб на українців

Служба безпеки України попереджає про системні провокації російських спецслужб проти українських громадян. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Читайте такожУ СБУ повідомили про затримання офіцера-дезертира, який був інформатором ФСБ

У відомстві зазначили, що російські спецслужби вчинили «чергову антиукраїнську провокацію», незаконно затримавши у Москві громадянина України, учасника Антитерористичної операції Олега Негоду, який їхав до своїх родичів.

«Служба безпеки України вкотре наголошує на тому, що ФСБ РФ полює на наших співвітчизників на російській території і поїздки до країни-агресора є вкрай небезпечними», - йдеться у повідомленні.

У СБУ нагадали, що ще у серпні 2017 року широкого суспільного резонансу набуло викриття співробітниками спецслужби «цинічної провокації» російських спецслужб, метою якої було інсценування підготовки за участю трьох громадян України – учасників АТО терористичних актів на об`єктах критичної інфраструктури у Москві, Курчатові, Курську та Тольятті.

У зв`язку з цим голова СБУ Василь Грицак закликав українців, особливо тих хто має досвід участі в АТО, утриматись від поїздок до Росії та тимчасово окупованих територій. «Застереження Служби безпеки України щодо небезпеки перебування українських громадян на території РФ підтверджуються численними задокументованими фактами російських провокацій у рамках гібридної війни. Російські спецслужби намагаються втягувати українських громадян у протиправну діяльність, штучно створюючи компрометуючі ситуації, а також використовують родинні зв`язки, щоб виманити наших співвітчизників, насамперед учасників АТО, на свою територію для організації таких провокацій», – наголосив Грицак.

Як повідомляв УНІАН, 2 січня українські дипломати звернулися до Міністерства закордонних справ РФ щодо отримання інформації про можливе затримання у Москві киянина, учасника АТО Олега Негоди.

За даними ЗМІ, Негоду, який наприкінці 2017 року поїхав у Саратов до сестри, затримали у Москві.