У Харкові пенсіонер МВС відбувся умовним терміном за сепаратистські листівки

У Харкові Орджонікідзевський районний суд ухвалив вирок безробітному, пенсіонеру МВС.

За даними суду, наприкінці лютого 2014 року чоловік, перебуваючи у своєму гаражі, отримав від невстановленого судом чоловіка порох та зберігав його у себе, пише Depo.Харків.

У лютому 2014 року на одному з мітингів, який проходив на площі Свободи, підсудний познайомився із іншим чоловіком, який запропонував друкувати та розповсюджувати на території міста агітаційні листівки із закликами до зміни меж території України, проведення незаконного референдуму, створення "Харківської народної республіки" та масового протесту робітників.

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Обвинувачений погодився, отримав копіювальний пристрій, який встановив у себе в гаражі, скопіював листівки та почав розповсюджувати їх містом.

Крім того, у червні 2014 року він отримав поштою газети із назвою "Новороссия". У той же день зловмисник був затриманий співробітниками СБУ.

Під час обшуку у нього також знайшли порох, який він раніше отримав від невстановленого судом чоловіка.

30 жовтня 2017 року між обвинуваченим і прокурором була укладена угода про визнання винуватості.

Суд угоду затвердив, визнав чоловіка винним у скоєнні злочинів за ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 263 КК України та призначив узгоджене покарання – п'ять років позбавлення волі без конфіскації майна з іспитовим терміном в два роки.