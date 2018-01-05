В анексованому Сімферополі провели обшуки в двох будинках кримських татар

У тимчасово анексованому Сімферополі (АР Крим) сьогодні вранці російські силовики провели обшуки у двох будинках кримських татар.

Про це повідомляється на сторінці в Facebook громадської організації «Кримська солідарність». Обшуки проводили співробітники так званого «Центру з протидії екстремізму МВС по Республіці Крим».

Обшуки пройшли за двома адресами: вулиця Усадєбна (Марковича), 34, і вулиця Туристів, 49. Будинками володіють дві рідні сестри: Хатідже Кантемірова і Зера Базірова.

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Під час обшуків було вилучено релігійну літературу. Силовики сказали, що в разі необхідності зателефонують.

Раніше стало відомо, що понад 60 кримських татар позбавлені волі в Криму.