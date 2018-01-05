Поліція частково відтворила маршрут юристки Ноздровської перед убивством (фото)

Поліції вдалося відтворити маршрут юристки Ірини Ноздровської до моменту вбивства. Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін, передає прес-служба відомства.

"Нами розглядаються усі зв'язки загиблої. У поле зору потрапляють сотні людей, з якими вона була знайома. Первинний етап, про який ми можемо повідомити громадськість, активно відпрацьовується. Зокрема, це огляд місця події, відпрацювання населених пунктів, розташованих поряд з місцем події", - сказав він.

Аброськін зазначив, що поліції вдалося відтворити маршрут правозахисниці перед вбивством: від місця її роботи в Києві - і до станції метро "Героїв Дніпра". Використовуючи технічні можливості, було відстежено її пересування та приблизний час смерті. Проте остаточний висновок буде зроблено після закінчення комплексної експертизи.

Наразі, як повідомили у поліції, зняття інформації та відпрацювання з камер зовнішнього спостереження триває. Зокрема, шлях пересування загиблої зафіксували понад 30 камер відеоспостереження.

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"Однак ці камери не державна власність, тому доступ до кожної з них - тільки за рішенням суду. На сьогодні поліція отримала доступ не до усіх камер", - розповів перший заступник глави Нацполіції.

Водночас він зазначив, що перевіряються різні версії скоєння цього злочину. Зокрема, й версія причетності до вбивства громадянина, який збив на смерть сестру потерпілої.

"Ми припускаємо, що Ірина все-таки доїхала додому. Там її могли очікувати, або ж вона їхала разом з вбивцею", - додав Аброськін.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня тіло 38-річної Ноздровської, жительки с. Демидів Вишгородського району Київської області, яка зникла за три дні до цього, виявили в місцевій річці.

Як написала в Facebook журналіст Ганна Молчанова, Ноздровська вела справу про загибель своєї сестри Сапатинської, яку збив автомобілем племінник екс-голови Вишгородського районного суду Дмитро Россошанський.

За словами Молчанової, Ноздровській погрожували родичі винуватця ДТП. Кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України розслідує Вишгородський відділ поліції Головного управління НПУ в Київській області. За попередніми даними експертизи, Ноздровська померла від численних колото-різаних ран.