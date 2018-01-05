Поліція частково відтворила маршрут юристки Ноздровської перед убивством (фото)
Шлях пересування загиблої юристки зафіксували понад 30 камер відеоспостереження.
Поліції вдалося відтворити маршрут юристки Ірини Ноздровської до моменту вбивства. Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін, передає прес-служба відомства.
"Нами розглядаються усі зв'язки загиблої. У поле зору потрапляють сотні людей, з якими вона була знайома. Первинний етап, про який ми можемо повідомити громадськість, активно відпрацьовується. Зокрема, це огляд місця події, відпрацювання населених пунктів, розташованих поряд з місцем події", - сказав він.
Аброськін зазначив, що поліції вдалося відтворити маршрут правозахисниці перед вбивством: від місця її роботи в Києві - і до станції метро "Героїв Дніпра". Використовуючи технічні можливості, було відстежено її пересування та приблизний час смерті. Проте остаточний висновок буде зроблено після закінчення комплексної експертизи.
Наразі, як повідомили у поліції, зняття інформації та відпрацювання з камер зовнішнього спостереження триває. Зокрема, шлях пересування загиблої зафіксували понад 30 камер відеоспостереження.
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"Однак ці камери не державна власність, тому доступ до кожної з них - тільки за рішенням суду. На сьогодні поліція отримала доступ не до усіх камер", - розповів перший заступник глави Нацполіції.
Водночас він зазначив, що перевіряються різні версії скоєння цього злочину. Зокрема, й версія причетності до вбивства громадянина, який збив на смерть сестру потерпілої.
"Ми припускаємо, що Ірина все-таки доїхала додому. Там її могли очікувати, або ж вона їхала разом з вбивцею", - додав Аброськін.
Як повідомляв УНІАН, 1 січня тіло 38-річної Ноздровської, жительки с. Демидів Вишгородського району Київської області, яка зникла за три дні до цього, виявили в місцевій річці.
Як написала в Facebook журналіст Ганна Молчанова, Ноздровська вела справу про загибель своєї сестри Сапатинської, яку збив автомобілем племінник екс-голови Вишгородського районного суду Дмитро Россошанський.
За словами Молчанової, Ноздровській погрожували родичі винуватця ДТП. Кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України розслідує Вишгородський відділ поліції Головного управління НПУ в Київській області. За попередніми даними експертизи, Ноздровська померла від численних колото-різаних ран.