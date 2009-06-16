Долар на міжбанку росте

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,6220/7,6445, а на 12.00 ціни виросли до 7,6380/7,6480. На момент закриття цінові рівні досягли максимуму – 7,6420/7,6540 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг»,о 16.00 Нацбанк оголосив про продаж валюти за курсом 7,6300. Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2431/0,2443, на 12.00 ціни піднялися до 0,2437/0,2444. На момент закриття торгів ціни досягли рівня 0,2444/0,2450. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 31,2400 (+0,0150).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3866/1,3868, а на 16.00 зросли до 1,3900/1,3902. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,5540/10,5865, на 12.00 ціни пішли вгору – 10,5785/10,6010. На момент закриття торгової сесії цінові показники щодо євро-гривні встановилися на рівні 10,6045/10,6220.