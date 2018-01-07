Астролог спрогнозував можливість третього Майдану цього року
За словами астролога, вогнище напруженості цьогоріч "довго не палатиме".
Відомий астролог Влад Росс дав прогноз стосовно виникнення нових масових акцій протесту та нового, вже третього за рахунком Майдану, повідомляє Главред.
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"Рік Півня, бойової птахи, йде в небуття. Тому різного роду масові акції протесту і Майдани можуть згасати, а якщо й виникатимуть, не матимуть загрозливих наслідків або кривавих розв'язок. З допомогою цих акцій просто можна буде почути голос народу і слідувати його рекомендаціям. Тому вибухонебезпечних місяців я не бачу в прогнозі на 2018 рік", - зазначив він.
За словами астролога, вогнище напруженості цьогоріч "довго не палатиме".
"Єдине, поки триватиме Рік Вогняного Півня до середини лютого (16 лютого розпочнеться Рік Собаки — доброї і мирного), може зберігатися напруженість", - резюмував Росс.