Астролог спрогнозував можливість третього Майдану цього року

Відомий астролог Влад Росс дав прогноз стосовно виникнення нових масових акцій протесту та нового, вже третього за рахунком Майдану, повідомляє Главред.

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"Рік Півня, бойової птахи, йде в небуття. Тому різного роду масові акції протесту і Майдани можуть згасати, а якщо й виникатимуть, не матимуть загрозливих наслідків або кривавих розв'язок. З допомогою цих акцій просто можна буде почути голос народу і слідувати його рекомендаціям. Тому вибухонебезпечних місяців я не бачу в прогнозі на 2018 рік", - зазначив він.

За словами астролога, вогнище напруженості цьогоріч "довго не палатиме".

"Єдине, поки триватиме Рік Вогняного Півня до середини лютого (16 лютого розпочнеться Рік Собаки — доброї і мирного), може зберігатися напруженість", - резюмував Росс.