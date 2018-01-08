В Одесі спекли гігантський калач (фото)

У центрі Одеси на Думській площі в рамках Різдвяного фестивалю презентували гігантський торт-калач вагою 400 кілограм, прикрашений сценами за мотивами «Ночі перед Різдвом» Гоголя.

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Як повідомляє кореспондент УНІАН, після презентації калач розрізали і пригостили всіх бажаючих. Загалом, торт спробували понад 3,5 тисячі осіб.

Під час фестивалю лунали різдвяні пісні, колядки та мелодії у виконанні популярних колективів, професійних та самодіяльних артистів.