В Одесі спекли гігантський калач (фото)
14:28, 08 січня 2018Суспільство
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Загалом, торт спробували понад 3,5 тисячі осіб.
Після презентації калач розрізали і пригостили всіх бажаючих / фото УНІАН
У центрі Одеси на Думській площі в рамках Різдвяного фестивалю презентували гігантський торт-калач вагою 400 кілограм, прикрашений сценами за мотивами «Ночі перед Різдвом» Гоголя.
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Як повідомляє кореспондент УНІАН, після презентації калач розрізали і пригостили всіх бажаючих. Загалом, торт спробували понад 3,5 тисячі осіб.
Під час фестивалю лунали різдвяні пісні, колядки та мелодії у виконанні популярних колективів, професійних та самодіяльних артистів.
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