Перші командирські польоти у 2018: українські бойові літаки показали найвищий пілотаж (фоторепортаж)

У бригаді тактичної авіації повітряного командування "Центр" Повітряних сил Збройних сил України відбулись перші командирські польоти у 2018 році.

Складні погодні умови не стали завадою для професіоналів, пише на своїй сторінці у Facebook Генштаб ЗСУ.

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Протягом льотної зміни пілоти відпрацювали єдину методику підтримання та відновлення навичок льотного складу в техніці пілотування, навігації, бойовому застосуванні вдень та вночі, у складних метеорологічних умовах при встановленому мінімумі погоди.

Як повідомляв УНІАН, раніше військові авіатори Збройних Сил України відпрацювали пілотування вночі на винищувачах Су-27.