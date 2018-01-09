Вбивство Ноздровської: поліція опитала понад тисячу мешканців рідного села загиблої

У ході розслідування резонансного вбивства юристки Ірини Ноздровської правоохоронці допитали понад тисячу мешканців Демидова – села, в якому мешкала загибла.

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, повідомляють у Департаменті комунікації МВС України.

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«Наразі правоохоронці відновили увесь маршрут руху загиблої у день її зникнення – від метро «Героїв Дніпра» до селища Демидів на Київщині. Поліцейські встановили та опитали всіх шістьох водіїв маршрутних автобусів, які в проміжку з 17.00 до 18.00 рухалися вказаним маршрутом. Крім того опитані понад тисячу мешканців Демидова», - йдеться у повідомленні.

Також Яровий зазначив, що наразі результати експертиз у справі не готові, тому коментувати щось зарано.

«Ще немає результатів слідчих дій, ще не готові результати окремих експертиз, а всі «експерти» один поперед одного коментують цю ситуацію. Будемо коментувати лише після офіційних заяв посадових осіб МВС та Нацполіції», - сказав Яровий.

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Як повідомляв УНІАН, 1 січня тіло 38-річної Ноздровської, жительки селища Демидів Вишгородського району Київської області, яка зникла 29 грудня, виявили в місцевій річці. Ноздровська вела справу про загибель своєї сестри Світлани Сапатинської, яку збив автомобілем племінник екс-голови Вишгородського районного суду Дмитро Россошанський. За словами журналістки Анни Молчанової, Ноздровській погрожували родичі винуватця ДТП.